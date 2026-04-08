Названы даты проведения «Оскара» в 2027 и 2028 годах

Академия киноискусства и наук подтвердила даты проведения 99-й и 100-й церемоний вручения премии «Оскар», запланированных на 2027 и 2028 годы.

Эти мероприятия станут последними, которые будут транслироваться на телеканале ABC — в дальнейшем трансляции будут доступны на платформе YouTube, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

99-я церемония состоится в воскресенье, 14 марта 2027 года, а юбилейная 100-я — в воскресенье, 5 марта 2028 года. Оба события начнутся в 19:00 по восточному времени в театре Dolby Theatre и будут транслироваться в прямом эфире на ABC, а также более чем в 200 странах.

Начиная с 2029 года церемонии будут проходить в театре Peacock Theater, который станет их постоянной площадкой до 2039 года.

Помимо дат церемоний, Академия сообщила важные сроки сезона 2026-2027 годов:

- Период соответствия критериям: с 1 января 2026 года

- Крайний срок подачи заявок: 12 ноября 2026 года

- Объявление шорт-листа: 15 декабря 2026 года

- Объявление номинантов: 21 января 2027 года

- Финальное голосование: с 25 февраля по 4 марта 2027 года

