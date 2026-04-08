Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета TƏBİB

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB).

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Согласно распоряжению, председателем Наблюдательного совета назначается помощник президента по социально-экономическим вопросам.

Членами совета являются заместители министров финансов, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, а также председатель профсоюза работников здравоохранения.

Следует отметить, что помощником Президента по социально-экономическим вопросам является Халид Ахадов.