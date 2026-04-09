Апрельский снег и шквалистый ветер: фактическая погода в Азербайджане

В Национальной службе гидрометеорологии сообщили фактическую информацию о погодных условиях в стране по состоянию на 9 апреля.

Как передает 1news.az, в некоторых регионах страны наблюдается ветреная и дождливая погода. В частности, в Сабирабаде, Кюрдамире, Гобустане и Нефтчале идут кратковременные дожди, а в Дашкясане, Гахе (Сарыбаш) и на Шахдаге выпал снег.

В настоящее время в ряде районов дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает: в Геранбое - 23 м/с, в Агдаме, Тертере и Нафталане - 22 м/с, в Барде, Губе (Хыналыг) и на Шахдаге - 20 м/с, в Мингячевире - 16 м/с.

В Шеки, Шамахе, Дашкясане, Гёйгёле и Лерике наблюдается туман. Видимость ограничена до 500 метров.