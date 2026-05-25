В Азербайджан пытались ввезти из Ирана 38 килограммов наркотиков - ФОТО

Государственная пограничная служба и Министерство внутренних дел провели совместную антинаркотическую операцию.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, 23 мая на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» Пограничных войск ГПС в результате комплексных оперативно-войсковых мероприятий, проведенных совместно сотрудниками ГПС и МВД, было пресечено правонарушение, передает 1news.az.

Из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику контрабандным путем пытались провезти наркотические средства общим весом 38 килограммов 130 граммов, а также 2890 таблеток психотропного вещества «Метадон М-40».

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.