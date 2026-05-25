Спикер парламента Армении назвал Соловьева и Симоньян «фантастическими тварями» - ВИДЕО
Спикер парламента Армении Ален Симонян отреагировал на высказывания российских пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян.
Ален Симонян назвал их «фантастическими тварями», разместив в своем телеграм-канале фрагмент программы на российском телевидении с их участием.
В очередной программе Соловьева прозвучали оскорбления в адрес армянских граждан.
Воистину фантастические твари pic.twitter.com/3oM7sYxJoK — Alen Simonyan (@alensimonyan) May 25, 2026
