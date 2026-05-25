Ксения Собчак о переходе сына Плющенко под флаг Азербайджана: «Самый грамотный трансфер сезона»

Феликс Вишневецкий13:18 - Сегодня
21 мая стало известно о том, что 13-летний российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко на международном уровне будет представлять сборную Азербайджана.

Новость о том, что Александр Плющенко на международном уровне будет представлять Азербайджан активно обсуждается в российских СМИ и в целом социальных сетях, где получила неоднозначную реакцию.

К обсуждениям присоединилась известная российская телеведущая, журналист Ксения Собчак, которая опубликовала пост в поддержку А.Плющенко в своем Telegram-канале. 

«Уже какие сутки нет у нас больше спортивных новостей, как переход Саши Плющенко под спортивную эгиду Азербайджана. И пока диванные патриоты брызжут желчью, я хочу поздравить Яну Рудковскую с самым грамотным трансфером этого сезона» - отмечает К.Собчак. 

Телеведущая подчеркивает, что «уверена, что среди хейтеров не найдется тех, кто сам растит спортсменов, и не понаслышке знает, как тяжело каждый день вставать в 5-6 утра на тренировки, жить по жесткому графику, тратить огромные деньги на экипировку, жертвовать очень многим ради достижений»: «А большой спорт - это суперкороткая и жестокая история, где у спортсмена в большинстве случаев есть один, максимум два шанса доехать до Олимпиады за карьеру. И внимание, вопрос: почему парень, который пашет на льду с трех лет, должен хоронить свою мечту о международной карьере из-за геополитики?».

По словам Ксении Собчак, «главная цель перехода сейчас - возможность участвовать в юниорских и взрослых чемпионатах мира и Европы, а также этапах Гран-при под эгидой ISU, куда российские атлеты сейчас в принципе не допускаются»: «Поэтому советую всем отстать от Саши. Он едет работать и выступать. Поверьте, при получении наград все и так будут знать, откуда именно этот спортсмен и чье наследие несет. Удачи, Саша!». 

Ксения Собчак о переходе сына Плющенко под флаг Азербайджана: «Самый грамотный трансфер сезона»

