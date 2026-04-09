СМИ: Переговоры Ирана и США могут состояться 11 апреля

Переговоры представителей Ирана и США в Пакистане могут состоятся в субботу, 11 апреля.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По информации источников, "ирано-американские переговоры состоятся в субботу, а не в пятницу".

Иранские СМИ сообщили о том, что на переговорах иранскую делегацию возглавит председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Его будут сопровождать глава МИД Аббас Арагчи и секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад Бакер Золькадр.

Делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять главы Белого дома.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о том, что он предложил сторонам конфликта провести встречу в Исламаде 10 апреля.