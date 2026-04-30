Названа дата первого экзамена в резидентуру

3 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым дисциплинам, первая попытка).

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ГЭЦ.

Было отмечено, что в экзамене примут участие 1702 кандидата. Из них 1308 человек будут сдавать экзамен в азербайджанском секторе, а 394 - в русском. Среди подавших заявки - 700 юношей и 1002 девушки. 301 человек является выпускником текущего года, 760 - выпускниками прошлых лет, а 641 человек - это студенты, которые завершат обучение в последующие годы. 21 участник является иностранным гражданином.

Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. Пропускной режим завершается в 09:45, за 15 минут до начала. Участники, прибывшие после этого времени, в здание не допускаются.

Кандидаты должны зайти на сайт ГЭЦ и распечатать «Пропускной лист на экзамен». Вместе с ним предоставляется «Памятка кандидата», где указаны важные рекомендации, правила поведения на экзамене и другая необходимая информация.

На экзамен необходимо принести следующие документы:

оригинал документа, удостоверяющего личность;

«Пропускной лист на экзамен».