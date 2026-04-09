Трамп: США возобновят удары по Ирану в случае несоблюдения условий сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные вновь начнут наносить удары по территории Ирана, если положения достигнутого соглашения о прекращении огня не будут соблюдаться.

"Если этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда обстрелы начнут вестись с большей силой, чем кто-либо видел ранее", - написал американский лидер в Truth Social.

Трамп также отметил, что американские военнослужащие и вооружения останутся у иранских границ до полного выполнения всех условий соглашения. "Все корабли США, воздушные суда и личный состав с дополнительными боекомплектами, вооружениями и всем необходимым для смертоносного преследования и уничтожения уже ослабленного врага останутся на местах, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться в полной мере", - добавил он в Truth Social.

