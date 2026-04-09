Трамп продлит смягчение санкций по российской нефти после 11 апреля - СМИ

США в ближайшее время объявят о продлении специального режима по российской нефти, в отношении которой смягчили санкции после начала ближневосточного конфликта.

Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники.

В прошлом месяце Минфин США разрешил продажу подсанкционной нефти, отгруженной на суда, до 11 апреля. Такое же послабление было сделано для уже находящейся в море иранской нефти — до 19 марта.

По словам источников Semafor из числа сотрудников Госдепартамента и бывших сотрудников американского Минфина, о продлении мер по России объявят на этой неделе. Это может привести к аналогичному шагу в отношении иранской нефти, указано в публикации.