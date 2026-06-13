В Иране рассказали, когда пройдет прощание с Али Хаменеи

Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля, сообщил его офис.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.

Похоронить его собираются в родном Мешхеде.

"Четвертого и пятого июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме — 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, — 9 июля", — говорится в сообщении.

Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.

Источник: РИА Новости