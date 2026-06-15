Мид Турции: приветствуем соглашение между США и Ираном

Мы приветствуем достигнутое соглашение о прекращении войны между США и Ираном.

Об этом написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на своей странице в соцсети X.

Министр отметил, что соглашение является важным шагом в направлении установления устойчивого мира и стабильности в регионе: «Надеемся, что итоговые переговоры продолжатся в конструктивном ключе».

Мы поздравляем стороны, предпринявшие этот важный шаг, а также другие страны, внёсшие вклад в процесс, в первую очередь Пакистан и Катар, взявшие на себя роль посредников.

С точки зрения предотвращения попыток нарушения достигнутого соглашения, защиты регионального мира и безопасности, крайне важно, чтобы все причастные страны демонстрировали сдержанную и ответственную позицию.

Как Турция, под руководством нашего Президента мы с самого начала оказывали большую поддержку и вносили вклад в этот процесс. Наша поддержка установления мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе будет продолжаться без перерыва.