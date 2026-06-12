Шакира выступила на открытии ЧМ-2026 и вошла в историю мундиалей - ВИДЕО

11 июня на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Главной музыкальной звездой вечера стала колумбийская певица Шакира, которая вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy впервые вживую исполнила официальную песню турнира - «Dai Dai».

Выступление стало кульминацией красочной церемонии, объединившей музыку, культуру и футбол. Помимо Шакиры и Burna Boy, в шоу приняли участие J Balvin, Maná, Belinda, Alejandro Fernández и другие артисты.

Однако нынешнее появление Шакиры на мировом футбольном форуме оказалось особенным не только из-за премьеры «Dai Dai». Выступив на открытии ЧМ-2026, Шакира вошла в историю как первая артистка, принявшая участие сразу в четырёх чемпионатах мира по футболу.

Её история сотрудничества с мундиалем началась ещё в 2006 году в Германии, где она исполнила «Hips Don't Lie» на церемонии закрытия чемпионата. В 2010-м певица подарила миру один из самых узнаваемых футбольных хитов - «Waka Waka (This Time for Africa)», ставший официальной песней чемпионата мира в ЮАР. Спустя четыре года Шакира вновь выступила на турнире в Бразилии с композицией «La La La (Brazil 2014)», а теперь вернулась на главную футбольную сцену планеты с песней «Dai Dai».

Таким образом, путь певицы от «Waka Waka» до «Dai Dai» охватил два десятилетия и четыре чемпионата мира, закрепив за Шакирой статус одной из главных музыкальных звёзд в истории мирового футбола.