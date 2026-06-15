 МИД: Возвращение Гейдара Алиева к власти стало основой укрепления независимости страны - ФОТО | 1news.az | Новости
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МИД: Возвращение Гейдара Алиева к власти стало основой укрепления независимости страны - ФОТО

First News Media09:04 - Сегодня
МИД: Возвращение Гейдара Алиева к власти стало основой укрепления независимости страны - ФОТО

Возвращение Великого лидера Гейдара Алиева к власти по требованию народа заложило основу укрепления государственной независимости и устойчивого развития Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана по случаю 15 Июня - Дня национального спасения в соцсети Х.

"Сердечно поздравляем всех соотечественников с 15 Июня – Днём национального спасения, ставшим поворотным моментом в современной истории государственности Азербайджана и ознаменовавшимся сохранением независимости нашей страны, установлением стабильности и вступлением на путь развития!

Возвращение Великого лидера Гейдара Алиева к власти по требованию народа заложило основу укрепления государственной независимости и устойчивого развития Азербайджана. По случаю Дня национального спасения желаем нашему народу мира, благополучия и процветания!" – говорится в публикации.

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