МИД: Возвращение Гейдара Алиева к власти стало основой укрепления независимости страны - ФОТО
Возвращение Великого лидера Гейдара Алиева к власти по требованию народа заложило основу укрепления государственной независимости и устойчивого развития Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана по случаю 15 Июня - Дня национального спасения в соцсети Х.
"Сердечно поздравляем всех соотечественников с 15 Июня – Днём национального спасения, ставшим поворотным моментом в современной истории государственности Азербайджана и ознаменовавшимся сохранением независимости нашей страны, установлением стабильности и вступлением на путь развития!
Возвращение Великого лидера Гейдара Алиева к власти по требованию народа заложило основу укрепления государственной независимости и устойчивого развития Азербайджана. По случаю Дня национального спасения желаем нашему народу мира, благополучия и процветания!" – говорится в публикации.
Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixində dönüş nöqtəsi olmuş, ölkəmizin müstəqilliyinin qorunması, sabitliyin bərqərar olunması və inkişaf yoluna qədəm qoyması ilə əlamətdar olan 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü münasibətilə bütün həmvətənlərimizi ürəkdən təbrik edirik!
Ulu Öndər… pic.twitter.com/9OPLz7eKE6 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 15, 2026