Британия, Германия, Италия и Франция рассматривают снятие санкций с Ирана

Великобритания, Германия, Италия и Франция приветствовали соглашение, достигнутое Ираном и США.

Лидеры четырех европейских стран в совместном заявлении, которое приводит агентство AFP, выразили готовность снять санкции с Тегерана, если он будет открыто вести свою ядерную деятельность.

Согласно коммюнике, страны "Группы четырех" готовы отменить санкции в ответ на "четкие и поддающиеся проверке действия" Ирана в рамках его ядерной программы. Лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции отметили, что рассматривают сотрудничество с США, Ираном и МАГАТЭ, чтобы воспрепятствовать появлению у Тегерана ядерного оружия.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана.