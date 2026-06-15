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Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче ЧМ‑2026

First News Media08:13 - Сегодня
Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче ЧМ‑2026

Завершился матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса.

Игра проходила на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск.

Итоговый счёт встреч — 5:1 в пользу шведов.

Швеция открыла счёт в матче уже на 7-й минуте, голом отметился Ясин Аяри. На 30-й минуте Александер Исак удвоил преимущество своей команды. Прямо перед перерывом Тунис отыграл один мяч усилиями Омара Рекика. Однако на 59-й минуте Виктор Дьёкереш опять увеличил разрыв в счёт, забив третий мяч шведской команды. А в концовке игры Швеция забила ещё дважды: на 86-й минуте отметился Маттиас Сванберг, на 90+6-й забил Ясин Аяри.

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, который в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, Швеция вырвалась на первое место, набрав 3 очков. Далее в квартете расположились Нидерланды и Япония. А Тунис пока занимает последнюю строчку в группе.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

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