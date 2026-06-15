Число случаев заражения вирусом Эбола в ДРК возросло до 710

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 782, умер 181 человек.

Об этом сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Никогда с момента начала нынешней вспышки Эболы не было зарегистрировано столь значительного увеличения числа инфицированных и умерших от нее - за прошедшие сутки умерли 32 человека, 72 заболели. Заболевшие Эболой выявлены в еще двух районах провинций Итури и Северное Киву.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке ДР Конго 15 мая. Ее эпицентр находится в провинции Итури. Есть случаи заболевания и смерти от Эболы в соседней Уганде.