Трамп: Подписание соглашения между Ираном и США запланировано на 14 июня

Окончательное оформление сделки между США и Ираном запланировано 14 июня, по ее итогам Ормузский пролив будет полностью разблокирован.

С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп.

"Соглашения запланировано на завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех. Наши отношения с Ираном сильно отличаются, они лучше, чем у предыдущих администраций", - написал Трамп в Truth Social.

Источник: ТАСС