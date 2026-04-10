Трагическое ДТП в Гяндже: есть погибший и пострадавший

На проспекте Шаха Исмаила Хатаи в городе Гянджа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, инцидент случился 9 апреля около 06:00 утра. Столкнулись автомобиль марки Chevrolet Cruze под управлением Ибрагима Сабаддин оглу Гусейнова (1992 года рождения) и ВАЗ-2104, за рулем которого находился Мубариз Али оглу Мамедов (1953 года рождения).

В результате аварии водитель ВАЗ-2104 Мубариз Мамедов скончался на месте от полученных травм. Пассажир того же автомобиля, Музаффар Халиг оглу Гасымов (2010 года рождения), получил телесные повреждения.

По факту в управлении полиции проводится расследование.