В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения
В 2025/2026 учебном году в школах Азербайджана выявлено около тысячи случаев, когда учащиеся уклонялись от обучения.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на отчёт Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2025 год.
Согласно отчету, в 2025/2026 учебном году в целях предотвращения случаев уклонения от обучения были реализованы соответствующие профилактические и контрольные меры.
В результате проведённых мониторингов в государственных общеобразовательных учреждениях было зафиксировано в общей сложности 996 случаев отсутствия учащихся на учебе по неуважительным причинам.
Из них 573 - мальчики и 423 - девочки.
По итогам проведенных мониторингов был составлен единый список детей, уклоняющихся от обучения в 2025–2026 учебном году.
Управлением по защите детей при Министерстве науки и образования были направлены в соответствующие местные органы процедуры и методические рекомендации по дальнейшей работе с этими детьми.