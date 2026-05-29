 В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения

Феликс Вишневецкий15:21 - Сегодня
В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения

В 2025/2026 учебном году в школах Азербайджана выявлено около тысячи случаев, когда учащиеся уклонялись от обучения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на отчёт Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2025 год.

Согласно отчету, в 2025/2026 учебном году в целях предотвращения случаев уклонения от обучения были реализованы соответствующие профилактические и контрольные меры.

В результате проведённых мониторингов в государственных общеобразовательных учреждениях было зафиксировано в общей сложности 996 случаев отсутствия учащихся на учебе по неуважительным причинам.

Из них 573 - мальчики и 423 - девочки.

По итогам проведенных мониторингов был составлен единый список детей, уклоняющихся от обучения в 2025–2026 учебном году. 

Управлением по защите детей при Министерстве науки и образования были направлены в соответствующие местные органы процедуры и методические рекомендации по дальнейшей работе с этими детьми.

Поделиться:
500

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные интенсивные осадки и сильный ...

Общество

Отправлен новый транзитный груз из России в Армению через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Общество

McDonald's Azərbaycan передал медицинское оборудование реабилитационному центру «Uşaqların ...

Экономика

Азербайджанская нефть подешевела

Общество

Ряд НПО обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать деятельность компании Holcim Азербайджан

Победители «Евровидения-2011» раскритиковали работу азербайджанской делегации на конкурсе 

В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные интенсивные осадки и сильный ветер 

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Разыскиваемый за массовое мошенничество с доставкой автомобилей задержан в Каире

В Баку ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

АЖД выступили с важным обращением к пассажирам первого рейса Баку - Тбилиси

Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре

Последние новости

Ряд НПО обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать деятельность компании Holcim Азербайджан

Сегодня, 16:15

Румыния закрывает генконсульство России в Констанце

Сегодня, 16:05

Победители «Евровидения-2011» раскритиковали работу азербайджанской делегации на конкурсе 

Сегодня, 15:47

CNN: Иран восстанавливает доступ к подземным ракетным базам

Сегодня, 15:30

В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения

Сегодня, 15:21

Карапетян подал в суд на партию Пашиняна

Сегодня, 14:50

В Агдеринском и Агдамском районах обнаружены новые археологические памятники

Сегодня, 14:30

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные интенсивные осадки и сильный ветер 

Сегодня, 14:23

В Москве назвали чувствительным вопрос по газу для Армении

Сегодня, 14:18

В Азербайджане с начала года трудоустроены еще 1500 лиц с инвалидностью

Сегодня, 13:40

На Солнце впервые за неделю произошла сильная вспышка

Сегодня, 13:24

Трек «Камин» получил англоязычную версию на фоне нового вирусного тренда - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Ильхам Алиев наградил Асафа Гаджиева орденом «Шохрат»

Сегодня, 12:36

Велосипедистов и водителей скутеров призвали строго соблюдать ПДД - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

В Азербайджане задержан контрабандист с  крупной партией наркотиков из Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Отправлен новый транзитный груз из России в Армению через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:12

Ереван пока не отреагировал на решение Москвы ограничить ввоз армянских томатов - Песков

Сегодня, 12:10

США увеличили финансирование мер для борьбы с Эболой в Африке

Сегодня, 11:59

В Сумгайыте пресечена продажа крупной партии нелегальных лекарств

Сегодня, 11:25

Михаил Шайдоров заявил об отсутствии зарплаты после олимпийской победы - ВИДЕО 

Сегодня, 11:18
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25