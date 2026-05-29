В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения

В 2025/2026 учебном году в школах Азербайджана выявлено около тысячи случаев, когда учащиеся уклонялись от обучения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на отчёт Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2025 год.

Согласно отчету, в 2025/2026 учебном году в целях предотвращения случаев уклонения от обучения были реализованы соответствующие профилактические и контрольные меры.

В результате проведённых мониторингов в государственных общеобразовательных учреждениях было зафиксировано в общей сложности 996 случаев отсутствия учащихся на учебе по неуважительным причинам.

Из них 573 - мальчики и 423 - девочки.

По итогам проведенных мониторингов был составлен единый список детей, уклоняющихся от обучения в 2025–2026 учебном году.

Управлением по защите детей при Министерстве науки и образования были направлены в соответствующие местные органы процедуры и методические рекомендации по дальнейшей работе с этими детьми.