Зеленский: Без Украины и Турции Европе не справиться с Россией 

Если США задумываются над выходом из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на Европейском Союзе, но не в его нынешнем виде, поскольку Евросоюзу нужны дополнительные страны, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что Европейский Союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны. Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. Это четыре сильные страны, которые являются частью Европы», – сказал Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics.

По словам президента, армии Великобритании, Украины и Турции вместе сильнее российской. Кроме того, без Украины и Турции Европа не может сравниться с Россией.

«С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и самые большие сухопутные силы», – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Европа должна думать о безопасности и о том, как сохранить свою независимость, когда Россия принимает решение иметь армию численностью 2,5 млн человек до 2030 года.

«Великобритания когда-то была членом Европейского Союза. Есть опасения относительно сельского хозяйства в случае с Турцией. Но со всем этим можно справиться, если экономика действительно сильная. Однако безопасность – на первом месте, а экономика – на втором. Не наоборот», – резюмировал Зеленский.

Источник: Интерфакс-Украина