Ильхам Алиев: майские дожди в Баку увеличат водные ресурсы для сельского хозяйства

Наряду с геополитическими факторами — войнами и разрывом глобальных транспортно-логистических цепочек — ключевую роль в мире начинает играть изменение климата, последствия которого отчетливо наблюдаются и в регионе, заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Во всяком случае, я не помню, чтобы в мае в Баку шли такие дожди. Люди, которые старше меня, вероятно, тоже не помнят. К сожалению, это уже иногда приводит к последствиям», — отметил Ильхам Алиев.

В то же время глава государства указал на важный позитивный аспект беспрецедентных для этого сезона осадков, который необходимо эффективно использовать для нужд отечественного агропрома.

«С другой стороны, это в значительной степени увеличивает наши водные ресурсы, и вода, собираемая сегодня в водохранилищах, позволит нам сделать так, чтобы в этом году не было проблем с водой для сельского хозяйства», — подчеркнул президент, обозначив надежное водоснабжение как один из приоритетов новой краткосрочной государственной стратегии развития отрасли.