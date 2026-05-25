Утверждена госпрограмма по развитию сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Республике Азербайджан на 2026–2030 годы» и регулировании ряда вытекающих из этого вопросов.

Документ принят в целях дальнейшего укрепления продовольственной безопасности страны, повышения конкурентоспособности аграрного сектора, ускорения перехода к интенсивному хозяйствованию с высокой добавленной стоимостью, а также во исполнение Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы.

Согласно распоряжению, Кабинету Министров поручено осуществлять координацию и контроль за реализацией программы, ежегодно отчитываться перед главой государства, а также в трехмесячный срок подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере АПК. Кроме того, правительству поручено в течение полугода решить вопросы изменения категорий и целевого назначения земель в регионах, где планируется создание хозяйств по производству пшеницы, хлопка и животноводческой продукции. Список таких территорий в течение трех месяцев должен утвердить Министерство сельского хозяйства.

Министерству экономики поручено в трехмесячный срок представить предложения по субсидированию инвестиционных проектов и процентных ставок по манатным кредитам, привлекаемым через Фонд развития бизнеса Азербайджана. Начиная с 2027 года, ведомство совместно с Фондом обеспечит 5-летнее субсидирование кредитов для хозяйств и заготовителей, внедряющих современные технологии, имеющих собственную кормовую базу и занимающихся содержанием племенного скота или рыбы.

Агентству пищевой безопасности (AQTA) предписано провести за счет средств госбюджета единовременную идентификацию всего крупного и мелкого рогатого скота в стране с интеграцией данных в информационные системы «Автоматизированная пищевая безопасность» и «Электронное сельское хозяйство». Государственному агентству водных ресурсов поручено принять меры по улучшению водоснабжения новых хозяйств.

Мониторинг и оценку реализации Государственной программы по заказу Кабинета Министров будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Финансирование предусмотренных мероприятий будет ежегодно закладываться Министерством финансов и Министерством экономики при составлении государственного бюджета и инвестиционных программ.