Следующий раунд ирано-американских переговоров запланирован на 16 апреля

First News Media23:14 - 13 / 04 / 2026
Следующий раунд ирано-американских переговоров запланирован на 16 апреля

Следующий раунд ирано-американских переговоров состоится 16 апреля в Пакистане.

Об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил корреспондент издания The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране.

"Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдет в Исламабаде", - следует из публикации.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершились без достижения соглашения.

Источник: Report

Правовая константа: почему споры о «первенстве» в признании Карабаха лишены ...

Кайрат Сарыбай высоко оценил лидерство Азербайджана в СВМДА

При поддержке Фонда Возрождения Карабаха осуществляется восстановление ...

Азербайджано-армянский диалог в Габале: миру нет альтернативы

Евросюз выдвинул 27 условий Венгрии для разморозки кредита

ООН: Кризис в Ормузском проливе может перерасти в агропродовольственную катастрофу

Следующий раунд ирано-американских переговоров запланирован на 16 апреля

Трамп дал интервью из Белого дома вместе с курьером, клторый принес ему заказ из McDonald's - ВИДЕО

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

КСИР сделал заявление после угрозы Трампа о блокаде Ормузского пролива - ОБНОВЛЕНО

Трамп пригрозил Китаю

Трамп о ситуации с Ираном: «Они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. Я хочу все!»

«Это незаконно»: Трамп раскритиковал Иран за «живые щиты» - ВИДЕО

Евросюз выдвинул 27 условий Венгрии для разморозки кредита

ООН: Кризис в Ормузском проливе может перерасти в агропродовольственную катастрофу

Состояние пострадавших в тяжелом ДТП в Сальяне оценивается как средней тяжести

Следующий раунд ирано-американских переговоров запланирован на 16 апреля

Трамп дал интервью из Белого дома вместе с курьером, клторый принес ему заказ из McDonald's - ВИДЕО

Фатих Бироль: Европа может испытать проблемы с ценами на топливо

40 тысяч астероидов сближаются с Землей, среди них есть потенциально опасные объекты

Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Брюссель

Трамп заявил, что не будет извиняться перед Папой римскими удалил картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа

Дорожная полиция обратилось к водителям в связи с дождливой погодой

Фидан и Лавров обсудили усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке

На трассе Зыхский круг – Аэропорт снижен скоростной режим

Трамп утверждает, что Иран идет на контакты

Axios: США предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана

СМИ: США задействовали более 15 военных кораблей в блокаде Ирана

Тысячи деятелей Голливуда подписали письмо против объединения двух крупных киностудий

Экс-президент пожаловался на то, что ему не хватает пенсии

Кая Каллас: Необходимо создать международную коалицию по морской безопасности

Турция считает необходимым продолжение переговоров США и Ирана

Стали известны результаты наркотических тестов ранее задержанных турецких знаменитостей

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

