Следующий раунд ирано-американских переговоров запланирован на 16 апреля

Следующий раунд ирано-американских переговоров состоится 16 апреля в Пакистане.

Об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил корреспондент издания The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране.

"Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдет в Исламабаде", - следует из публикации.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры между Вашингтоном и Тегераном завершились без достижения соглашения.

