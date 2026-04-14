После выявления серьёзных нарушений приостановлена деятельность отеля «Bağçalı» - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны в рамках своих полномочий.

В этом контексте в ходе проверки, проведённой Службой в отеле «Bağçalı», расположенном в селе Рахимли Шабранского района, был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В отеле «Bağçalı» были выявлены следующие нарушения:

- на объекте не полностью установлена автоматическая система пожарной сигнализации, а имеющееся оборудование находится в неисправном состоянии;

- электрохозяйство не соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок», в том числе не проводились профилактические проверки и не измерялось сопротивление изоляции кабелей и проводов;

- объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения, внутренние пожарные краны неисправны;

- потолочные поверхности в кухне облицованы горючим материалом (ламбри);

- не обеспечен подъезд пожарной техники к водоёму для забора воды — отсутствует соответствующая твёрдая площадка, а также указатели направления движения к нему;

- в помещениях котельной и насосной складированы горючие материалы;

- деревянные конструкции не обработаны огнезащитным составом;

- не разработан план эвакуации людей на случай пожара;

- дымоход объекта не очищен;

- недвижимое имущество не застраховано в соответствии с Законом АР «Об обязательных видах страхования».

В МЧС подчеркивают, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что дальнейшая эксплуатация объекта может привести к возникновению пожара, который в короткие сроки способен распространиться и повлечь за собой тяжёлые последствия.

Учитывая выявленные грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановлении деятельности отеля «Bağçalı», расположенного в селе Рахимли Шабранского района — копия решения вручена представителю объекта.