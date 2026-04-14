В Нахчыване высота снежного покрова достигла почти метра

В Нахчыванской Автономной Республике на высоте 3000 метров высота снежного покрова составила 88 см.

Как сообщили местному бюро агентства Report в Центре гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР, в ряде районов и сел наблюдались осадки в виде снега и дождя, передает 1news.az.

В высокогорных районах Шахбуза и Ордубада прошел снегопад. Высота снежного покрова в высокогорье Ордубадского района (3000 м) составила 88 см, на противолавинной станции Парагачай - 25 см, в селе Кюкю Шахбузского района - 5 см, а в селе Биченек - 6 см.

Количество выпавших осадков в городе Нахчыван составило 4 мм, в Шахбузе - 12 мм, в селе Кюкю (Шахбуз) - 14 мм, в селе Биченек (Шахбуз) - 10 мм, в Шаруре - 3 мм, в селе Ахура (Шарур) - 7 мм, в Ордубаде - 8 мм, в Парагачае (Ордубад) - 26 мм, в Джульфе - 8 мм, в Кенгерли - 3 мм, а в Садараке - 2 мм.