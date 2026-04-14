Названа причина последовательных землетрясений в Каспийском море

В Каспийском море 8 апреля произошло землетрясение магнитудой 5.3, а 12 апреля — магнитудой 4.6. После этих сейсмических событий в данном районе продолжаются слабые афтершоки, количество которых уже превысило 500.

Как передает 1news.az, об этом в интервью Trend сообщила руководитель отдела Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вусаля Рафиггызы.

Она отметила, что, поскольку Азербайджан расположен в Альпийско-Гималайском складчатом поясе, территория страны входит в сейсмически активную зону. Эта активность особенно отчетливо наблюдается в акватории Каспийского моря, где периодически фиксируются землетрясения: «Республиканский центр сейсмологической службы регулярно информирует общественность о землетрясениях магнитудой выше 3. Сегодня в акватории Каспия также были зафиксированы слабые подземные толчки. Для сейсмически активных зон подобная активность является естественным процессом».

Вусаля Рафиггызы подчеркнула, что точное прогнозирование землетрясений невозможно и научно обоснованных методов их предсказания не существует: «Тем не менее, фиксируемые слабые толчки свидетельствуют о низкой вероятности сильного и разрушительного землетрясения в регионе в ближайшее время».

Отметим, что в течение сегодняшнего дня на Каспии было зафиксировано уже четвертое землетрясение.