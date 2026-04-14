Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Эсватини в Азербайджане - ФОТО

14 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Эсватини в нашей стране Сибусисиве Мнгомезулу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе нашего государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол передал главе государства приветствия Короля Эсватини Его величества Мсвати III.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Королю Эсватини.

С удовлетворением вспомнив визит Короля Эсватини в нашу страну во время Саммита Движения неприсоединения в Баку в 2019 году, глава государства выразил надежду на его участие в Сессии Всемирного форума городов, который состоится в столице Азербайджана в следующем месяце.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение уровнем политического диалога между Азербайджанской Республикой и Королевством Эсватини, отметил наличие хорошего потенциала для расширения сотрудничества в других областях.

Глава государства пожелал послу успехов в деятельности.

Подчеркнув, что Президент Ильхам Алиев успешно руководит Азербайджаном, посол поздравил с восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также успехами, достигнутыми в области экономического развития. Он также коснулся дипломатических усилий и роли главы нашего государства в достижении мира в регионе и поздравил Президента Ильхама Алиева в связи с этим.

Посол сказал, что приложит все усилия для углубления двустороннего сотрудничества.

Он подчеркнул, что его страна в качестве председателя Совета мира и безопасности Африканского союза продолжает последовательные усилия по обеспечению мира на африканском континенте.

В ходе беседы была отмечена взаимная поддержка Азербайджана и Эсватини в рамках международных организаций, подчеркнуто наличие благоприятных возможностей для налаживания связей в энергетической, научной, образовательной, гуманитарной, туристической, природоохранной, культурной и других областях, затронуто значение взаимных визитов на различных уровнях для обсуждения потенциальных направлений сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.