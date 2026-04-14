JIVA раскрыла свои слабости и секреты - ФОТО

На официальной странице конкурса «Евровидение» в социальной сети Instagram продолжают выходить короткие интервью с участниками предстоящего шоу.

В рамках этой серии одной из героинь стала представительница Азербайджана на «Евровидение 2026» - певица JIVA, которая поделилась c более чем 2,1 млн аудиторией подписчиков личными предпочтениями и интересными фактами о себе.

- Какая у тебя тайная слабость?

- Романтические фильмы. Я их просто обожаю.

- Самая любимая песня за всю историю «Евровидения»?

- «Rise Like a Phoenix» в исполнении Кончиты Вурст. Мне всегда нравились её текст и сильный смысл.

- Какое у тебя есть неожиданное хобби, о котором люди могли бы не догадаться?

- Игра на бас-гитаре.

Напомним, что JIVA с лирической балладой «Just Go» выступит во втором полуфинале конкурса «Евровидение 2026», который пройдет в столице Австрии 14 мая – представительница Азербайджана выйдет на евровидийную сцену под вторым конкурсным номером.

