В Баку задержаны семь человек после массовой драки в поселке Зых - ВИДЕО

В Сураханском районе Баку сотрудники полиции задержали семь человек, устроивших массовую драку в поселке Зых. По факту группового конфликта возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, а следственные мероприятия продолжаются.

Инцидент получил огласку после того, как в социальных сетях распространились видеокадры массовой потасовки между мужчинами. На основании поступившего в органы обращения Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана незамедлительно начало расследование. Оперативники провели осмотр места происшествия, опросили всех участников и назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы. Как установило следствие, конфликт вспыхнул на почве бытового спора, переросшего в жесткую драку, в ходе которой оппоненты нанесли друг другу телесные повреждения.