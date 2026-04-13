Представители Азербайджана и Армении тепло пообщались на pre-party «Евровидения 2026» - ФОТО – ВИДЕО

Концерт, прошедший 11 апреля на площадке AFAS Live в Амстердаме, стал первой международной сценой, где представители стран участниц конкурса «Евровидение 2026» представили свои конкурсные песни широкой публике.

Eurovision in Concert традиционно считается крупнейшей pre-party «Евровидения» и важным этапом подготовки участников. Здесь артисты впервые выступают перед масштабной европейской аудиторией за пределами национальных отборов, некоторые тестируют конкурсную постановку и получают первую реакцию зрителей. Именно в рамках этого мероприятия и произошло знакомство представителей Азербайджана - певицы JIVA и Армении – певца SIMON.

На видеокадрах, размещенных армянским певцом в Instagram, видно, как представители Азербайджана и Армении тепло общаются – также на видео показано, как JIVA оставила пожелание на футболке участника от Армении на «Евровидении-2026».