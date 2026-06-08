Эмин Агаларов впервые прокомментировал свадьбу отца - ФОТО - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов дал интервью российской модели и телеведущей Светлане Бондарчук в рамках ее YouTube проекта «Света вокруг света».

В интервью Э.Агаларов рассказал о том, что его отец - президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов - был против его брака с Аленой Гавриловой в связи с тем, что она не азербайджанка.

Эмин Агаларов рассказал, что его родители – Араз и Ирина Агаларовы - учились в одной школе и «с пятого класса они стали парой», подчеркнув, что бабушка была против их отношений, так как Ирина не была азербайджанкой: «Отец ей сделал предложение, бабушка ему не разрешала жениться, и папа в качестве протеста снял квартиру в Старом городе, переехал из большой квартиры, где он жил с бабушкой. И там родился я».

Светлана Бондарчук отметила в ходе интервью следующее: «У тебя с Аленой тоже папа был против. Тоже, наверное, потому, что Алена не азербайджанка».

По словам Эмина Агаларова, однажды он провёл параллель с прошлым семьи и обратился к отцу: напомнил, что его собственная мать (бабушка Эмина) также была против отношений его родителей. В ответ отец, по словам артиста, отреагировал фразой: «Лучше бы я её послушал тогда».

«Допустим, отец на первой свадьбе (имеется в виду свадьба с А.Гавриловой – прим. ред) у меня не был, не пришел в знак протеста, а на вторую пришел» - подчеркивает Э.Агаларов.

На фото Алена Гаврилова и Эмин Агаларов

Напомним, что весной 2026 года в СМИ прошла информация о том, что 70-летний Араз Агаларов вступил в брак с 27-летней Аленой Ивановой – говоря на эту тему в рамках интервью проекту «Света вокруг света», Э.Агаларов заявил следующее:

«Я не спрашивал, я не был на свадьбе. Я знаю, что написали в новостях, я тоже читал, но я его никогда не спрашивал. Я считаю, это его личное. Поэтому искренне говорю, что я не знаю: женился он или нет. Да, там у меня два брата. Младших, сильно младших».

На фото Араз и Алена Агаларовы