В Азербайджане пенсии и зарплаты можно будет получать в любом банке

В Азербайджане гражданам предоставят возможность получать пенсии, заработную плату и социальные выплаты в любом банке.

Как сообщает АПА, об этом заявил администратор платежных систем Центрального банка Азербайджана Тофиг Аджыргаев в ходе выступления на Международном финансово-банковском саммите 2026 в Баку.

По его словам, участие в проекте будет добровольным.

«Этот подход позволит гражданам свободно выбирать обслуживающий банк. Для получателей выплат будут созданы альтернативные возможности выбора финансового учреждения. Банки смогут предлагать пенсионерам специальные пакеты услуг, а также расширять программы стимулирования безналичных расчетов.

На первом этапе через Систему мгновенных платежей планируется осуществлять выплату заработной платы, а на последующих этапах — пенсий и социальных пособий. Это масштабный и многопрофильный проект, реализация которого требует постоянного взаимодействия и обсуждений между всеми его участниками», — отметил Аджыргаев.