JIVA впервые исполнила «Just Go» перед большой аудиторией в Европе - ВИДЕО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» JIVA впервые исполнила конкурсную композицию «Just Go» вживую перед большой аудиторией.

Выступление состоялось в рамках Eurovision in Concert 2026 в Амстердаме.

Концерт, прошедший 11 апреля на площадке AFAS Live, стал первой международной сценой, где певица представила свою конкурсную песню широкой публике — поклонникам конкурса, журналистам и представителям фан-сообщества.

Eurovision in Concert традиционно считается крупнейшим pre-party «Евровидения» и важным этапом подготовки участников. Здесь артисты впервые выступают перед масштабной европейской аудиторией за пределами национальных отборов, некоторые тестируют конкурсную постановку и получают первую реакцию зрителей.

В этом году в концерте приняли участие представители десятков стран, исполнив свои конкурсные песни. Евровидийное шоу в Амстердаме открыло серию промо-выступлений по Европе в преддверии «Евровидения 2026».

Подчеркнем, что для JIVA это выступление стало первым полноценным выходом к широкой международной аудитории и отправной точкой её промо-кампании.

