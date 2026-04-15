Иранский супертанкер прошел морскую блокаду США, пишет Fars

Иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти, успешно преодолел морскую блокаду США, передает агентство Fars.

«Супертанкер, находящийся в санкционном списке, пересек открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь, с включенной системой идентификации местоположения, и вошел в территориальные воды Ирана», — говорится в публикации.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что связанный с Китаем танкер Rich Starry также прошел через Ормуз.

При этом глава Центрального Командования ВС США Брэд Купер утверждает, что американцы менее чем за 36 часов полностью остановили торговлю, идущую в Иран и из него по морю.

Соединенные Штаты объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с ИРИ в минувшие выходные. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: Вашингтон настаивает на изъятии этих материалов у исламской республики.

Блокада вступила в силу в понедельник. Президент Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать корабли, заплатившие Ирану за проход.

Источник: РИА Новости