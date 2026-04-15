В Джебраиле задержан водитель под воздействием наркотиков и без прав

В Джебраиле водители, совершившие грубые нарушения ПДД, привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Джебраильского районного отдела полиции продолжают контрольные мероприятия по предотвращению нарушений правил дорожного движения, передает 1news.az.

В ходе проверок было установлено, что задержанный на территории района водитель Г.Годжаев управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и без водительских прав. Собранные в отношении него материалы были направлены в суд. Решением суда он приговорен к административному аресту сроком на 20 суток.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий были выявлены еще 11 водителей, совершивших действия, квалифицируемые как автохулиганство, а также управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них составлены административные протоколы.