В Азербайджанском национальном музее ковра открылась персональная выставка «Образ, запечатленный в памяти» - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра при поддержке глобального домена .ART открылась персональная выставка мультидисциплинарного художника Медины Гасымовой под названием «Образ, запечатленный в памяти».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева.

Выступая на церемонии открытия выставки, директор Национального музея ковра Амина Меликова отметила, что в экспозиции представлены 28 работ, созданных художницей за последние пять лет. «Пять новых ковров, сотканных в отделе традиционных технологий музея по эскизам художницы, составляют важную часть экспозиции. Эти произведения демонстрируют возможности отображения современного образа в текстиле, создавая тем самым содержательный диалог между традиционным и современным искусством. Представленные на выставке четыре воплощения работы «Цветы для матерей» — живопись, ковер, витраж и цифровая интерпретация — будут включены в постоянную коллекцию музея», — добавила А. Меликова.

Подчеркивая, что в рамках проекта один и тот же образ воплощается в различных формах, директор сказала: «Образ переходит из живописи в цифровую плоскость, а затем обретает новый смысл в материальных носителях, таких как витраж, мозаика или ковер. Таким образом, образ не остается в фиксированных рамках, а трансформируется и продолжает свою жизнь в различных материалах. Повторяющиеся мотивы, формирующие внутренний ритм экспозиции — смена времен года, цветочные композиции, женские и мужские портреты, виды города Баку и абстрактные формы — представлены в различных материалах и техниках, создавая визуальную, эмоциональную и иммерсивную среду. Здесь представлена специально подготовленная для выставки звуковая инсталляция на основе аудиозаписи процесса ковроткачества».

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова отметила, что эта выставка свидетельствует о богатой и сильной творческой энергии автора. «Министерство культуры уделяет особое внимание творческим людям, создает широкие возможности для поддержки творчества талантливой молодежи. Создание условий для признания молодых художников на международном уровне является приоритетным вопросом. Оригинальный визуальный язык автора и смелый подход к искусству делают ее творчество выдающимся и инновационным. Мы уверены, что выставка вызовет большой интерес как у местных, так и иностранных посетителей и внесет свой вклад в развитие современного искусства», — добавила С. Юсифова.

Куратор выставки, директор по развитию Алматинского художественного музея, эксперт в области инноваций в музеях Владимир Определенов отметил, что творчество художницы представляет собой синтез традиций, имеющих глубокие исторические корни, и современных технологий.

Выставка продлится до 15 мая.