В Азербайджанском национальном музее ковра открылась персональная выставка «Образ, запечатленный в памяти» - ФОТО

First News Media12:42 - Сегодня
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась персональная выставка «Образ, запечатленный в памяти» - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра при поддержке глобального домена .ART открылась персональная выставка мультидисциплинарного художника Медины Гасымовой под названием «Образ, запечатленный в памяти».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Лейла Алиева и Алена Алиева.

Выступая на церемонии открытия выставки, директор Национального музея ковра Амина Меликова отметила, что в экспозиции представлены 28 работ, созданных художницей за последние пять лет. «Пять новых ковров, сотканных в отделе традиционных технологий музея по эскизам художницы, составляют важную часть экспозиции. Эти произведения демонстрируют возможности отображения современного образа в текстиле, создавая тем самым содержательный диалог между традиционным и современным искусством. Представленные на выставке четыре воплощения работы «Цветы для матерей» — живопись, ковер, витраж и цифровая интерпретация — будут включены в постоянную коллекцию музея», — добавила А. Меликова.

Подчеркивая, что в рамках проекта один и тот же образ воплощается в различных формах, директор сказала: «Образ переходит из живописи в цифровую плоскость, а затем обретает новый смысл в материальных носителях, таких как витраж, мозаика или ковер. Таким образом, образ не остается в фиксированных рамках, а трансформируется и продолжает свою жизнь в различных материалах. Повторяющиеся мотивы, формирующие внутренний ритм экспозиции — смена времен года, цветочные композиции, женские и мужские портреты, виды города Баку и абстрактные формы — представлены в различных материалах и техниках, создавая визуальную, эмоциональную и иммерсивную среду. Здесь представлена специально подготовленная для выставки звуковая инсталляция на основе аудиозаписи процесса ковроткачества».

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова отметила, что эта выставка свидетельствует о богатой и сильной творческой энергии автора. «Министерство культуры уделяет особое внимание творческим людям, создает широкие возможности для поддержки творчества талантливой молодежи. Создание условий для признания молодых художников на международном уровне является приоритетным вопросом. Оригинальный визуальный язык автора и смелый подход к искусству делают ее творчество выдающимся и инновационным. Мы уверены, что выставка вызовет большой интерес как у местных, так и иностранных посетителей и внесет свой вклад в развитие современного искусства», — добавила С. Юсифова.

Куратор выставки, директор по развитию Алматинского художественного музея, эксперт в области инноваций в музеях Владимир Определенов отметил, что творчество художницы представляет собой синтез традиций, имеющих глубокие исторические корни, и современных технологий.

Выставка продлится до 15 мая.

В Азербайджане обновляются банкноты номиналом 100 манатов

Айтен Эфендиева о рынке недвижимости Дубая: между возможностями, рисками и ...

Город и ответственность: международный взгляд на вандализм и его последствия

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась персональная выставка ...

Пресечен ввоз в Азербайджан контрабандных ювелирных изделий из Турции

Старая мебель и строительный мусор в контейнерах теперь могут обойтись в 300 манатов? - ВИДЕО

Город и ответственность: международный взгляд на вандализм и его последствия

В Джебраиле задержан водитель под воздействием наркотиков и без прав

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Погода на среду: В Баку усилятся осадки

Лица, вытоптавшие тюльпаны на бульваре, оказались известными блогерами — ФОТО

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

Ильхам Алиев принял участие в открытии Международного учебного центра в Национальной академии авиации

Пресечен ввоз в Азербайджан контрабандных ювелирных изделий из Турции

В Турции задержали греческих туристов за провокационный флаг в Айя-Софии

Пашинян заявил, что проблему правосудия в Армении можно решить через новую Конституцию

Трамп высказался о победе Мадьяра на венгерских выборах

У Евросоюза будет новая миссия в Армении

Старая мебель и строительный мусор в контейнерах теперь могут обойтись в 300 манатов? - ВИДЕО

Пезешкиан заявил, что Иран выступает за диалог

Город и ответственность: международный взгляд на вандализм и его последствия

В Джебраиле задержан водитель под воздействием наркотиков и без прав

Мадьяр заявил, что Орбан снимет вето на кредит для Украины при возобновлении работы «Дружбы»

Иранский супертанкер прошел морскую блокаду США, пишет Fars

В Азербайджане зафиксировано снижение числа наёмных работников

В Баку из-за угрозы пожара закрыли мебельный цех - ФОТО - ВИДЕО

Пашинян: Армения не собирается шантажировать ЕС по вопросу своей интеграции

Оперный певец Махир Тагизаде стал лауреатом международной премии - ФОТО

Карапетян отказывается от российского гражданства ради участия в выборах в Армении

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась персональная выставка «Образ, запечатленный в памяти» - ФОТО

Трамп считает возможной сделку с Ираном до конца апреля

В Азербайджане завершился отопительный сезон

Вице-спикер парламента Армении обвинил Самвела Карапетяна в попытке подкупа избирателей

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

