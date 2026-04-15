Мадьяр настаивает на уходе президента Венгрии в отставку

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр отправился на встречу с президентом Венгрии Тамашом Шуйоком, вновь заявив, что тот должен покинуть свой пост, поскольку является ставленником нынешнего премьер-министра Виктора Орбана.

Мадьяр готовится сменить Орбана на посту главы правительства после победы "Тисы" на парламентских выборах.

"Тамаш Шуйок должен покинуть свой пост после формирования нового правительства", - процитировало Мадьяра агентство MTI. По мнению лидера "Тисы", нынешний президент не может "олицетворять единство венгерской нации, служить гарантом верховенства права, а также быть моральным эталоном и образцом для подражания".

После победы на парламентских выборах 12 апреля лидер "Тисы" уже предлагал едва ли не всем высшим руководителям страны, в том числе президенту, председателю Верховного суда и генпрокурору, уйти в отставку. По утверждению Мадьяра, все они являются ставленниками и назначенцами Орбана и его партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Шуйок пригласил лидеров трех политических партий, прошедших в парламент, провести с ним консультации по вопросу формирования нового правительства. Встреча назначена в резиденции главы государства - дворце Шандора. Вместе с Мадьяром и Орбаном в ней участвует председатель праворадикальной партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи.

Ожидается, что Шуйок предложит Мадьяру сформировать новое правительство. Партия "Тиса" завоевала на выборах две трети мест в парламенте. В 30-дневный срок после дня голосования, то есть не позже 12 мая, президент должен назначить дату первого заседания парламента нового созыва, на котором Мадьяр будет избран премьер-министром Венгрии.

