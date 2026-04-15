Трамп высказался о победе Мадьяра на венгерских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение партии ФИДЕС Виктора Орбана на венгерских выборах, и выразил симпатию к «новому премьер-министру» страны Петеру Мадьяру.

Об этом сообщил корреспондент ABC Джонатан Карл в соцсети X по итогам интервью с Трампом.

«Я думаю, что новый человек хорошо справится — он [Петер Мадьяр] хороший человек», — передает слова американского президента журналист. Трамп также напомнил, что Мадьяр ранее был членом партии ФИДЕС и разделяет схожие с Виктором Орбаном взгляды на миграционный вопрос. Республиканец уверен, что Мадьяр «хорошо справится».

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что партия ФИДЕС значительно отставала от своих конкурентов, поэтому его личное участие в предвыборной кампании Орбана или приезд вице-президента Джей Ди Вэнса не изменили бы ситуацию.

«Он сильно отставал, — сказал Трамп. — Я не особо вникал в этот вопрос. Но Виктор [Орбан] — хороший человек».

Петер Мадьяр присоединился к партии ФИДЕС в 2002 году. После победы партии на выборах 2010 года он стал государственным чиновником. Политик покинул ФИДЕС в феврале 2024 года. Партия «Тиса» (Партия уважения и свободы), в которую Мадьяр вступил в 2024 году, выступает против миграционных квот ЕС и перераспределения мигрантов.

24 марта президент Дональд Трамп открыто призывал жителей Венгрии голосовать за Виктора Орбана. «Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное и полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии», — написал Трамп.

Позже, 7 апреля, Будапешт посетил Джей Ди Вэнс. Он провел совместную пресс-конференцию с Орбаном, в ходе которой заявил, что глава ФИДЕС — истинный государственный деятель, способный выступать в роли миротворца. «Я здесь еще и потому, что Виктор — государственный деятель, чье руководство гораздо более конструктивно в плане мира, чем руководство многих других стран», — сказал он.

Источник: РБК