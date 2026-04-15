Трамп высказался о победе Мадьяра на венгерских выборах

First News Media14:00 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение партии ФИДЕС Виктора Орбана на венгерских выборах, и выразил симпатию к «новому премьер-министру» страны Петеру Мадьяру.

Об этом сообщил корреспондент ABC Джонатан Карл в соцсети X по итогам интервью с Трампом.

«Я думаю, что новый человек хорошо справится — он [Петер Мадьяр] хороший человек», — передает слова американского президента журналист. Трамп также напомнил, что Мадьяр ранее был членом партии ФИДЕС и разделяет схожие с Виктором Орбаном взгляды на миграционный вопрос. Республиканец уверен, что Мадьяр «хорошо справится».

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что партия ФИДЕС значительно отставала от своих конкурентов, поэтому его личное участие в предвыборной кампании Орбана или приезд вице-президента Джей Ди Вэнса не изменили бы ситуацию.

«Он сильно отставал, — сказал Трамп. — Я не особо вникал в этот вопрос. Но Виктор [Орбан] — хороший человек».

Петер Мадьяр присоединился к партии ФИДЕС в 2002 году. После победы партии на выборах 2010 года он стал государственным чиновником. Политик покинул ФИДЕС в феврале 2024 года. Партия «Тиса» (Партия уважения и свободы), в которую Мадьяр вступил в 2024 году, выступает против миграционных квот ЕС и перераспределения мигрантов.

24 марта президент Дональд Трамп открыто призывал жителей Венгрии голосовать за Виктора Орбана. «Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное и полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии», — написал Трамп.

Позже, 7 апреля, Будапешт посетил Джей Ди Вэнс. Он провел совместную пресс-конференцию с Орбаном, в ходе которой заявил, что глава ФИДЕС — истинный государственный деятель, способный выступать в роли миротворца. «Я здесь еще и потому, что Виктор — государственный деятель, чье руководство гораздо более конструктивно в плане мира, чем руководство многих других стран», — сказал он.

Источник: РБК

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07