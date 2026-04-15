Пашинян: Армения не собирается шантажировать ЕС по вопросу своей интеграции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается шантажировать Брюссель по вопросу своей интеграции в Европейский союз.

"Да, мы приняли закон о начале процесса по членству в Европейском союзе, но наша стратегия заключается в том, что мы не собираемся применять инструменты шантажа, в том числе в отношении Евросоюза, что да мы приняли, а теперь в следующем месяце примите нас в ЕС. Нам нужно ноль эмоций в этом вопросе", - сказал армянский премьер в ходе своего выступления на 8-й встрече платформы гражданского общества Армения - ЕС. Трансляцию вели местные телеканалы.

По его словам, для Армении в этом вопросе ключевым является соответствие высоким европейским стандартам. Пашинян добавил, что когда Армения объективно достигнет этой точки, то вопрос о вступлении в ЕС будет иметь политический характер.

"ЕС может принять решение не расширяться более или решит расширяться в определенной логике. И мы не можем никого принуждать", - сказал глава армянского правительства, еще раз повторив, что в любом случае Армения выйдет из этого процесса в выигрыше, даже если ее не примут в ЕС.

Депутаты парламента Армении 26 марта 2025 года в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.

Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.

