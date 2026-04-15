У Евросоюза будет новая миссия в Армении

Послы стран ЕС сегодня в Брюсселе приняли решение об отправке новой гражданской миссии в Армению, открывая путь к окончательному утверждению, которое, как ожидается, состоится на заседании министров иностранных дел Евросоюза на следующей неделе.

Об этом сообщает армянская служба радиостанции «Свобода».

«Радиостанция «Свобода» располагает предложением Верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности относительно мандата, структуры и сроков работы миссии. Согласно этому документу, миссия должна укрепить устойчивость Армении в отношении гибридных угроз – путем предоставления стратегических, практических консультаций и поддержки министерств и агентств сферы безопасности. В рамках этих консультаций основное внимание будет уделено разработке политики, выявлению и реагированию на внешние манипуляции с информацией, кибератаки, а также незаконные финансовые потоки. Миссия также должна оценить, что необходимо для развития потенциала безопасности в Армении, чтобы страна могла более эффективно выявлять гибридные угрозы и реагировать на них в соответствии с методологиями и стандартами ЕС.

Ожидается, что новая группа ЕС будет работать в Армении в течение двух лет и состоять из 20-30 международных сотрудников. Она будет действовать под названием «Миссия партнерства ЕС». Отмечено, что эта возможность будет открыта и для третьих стран, если и когда Брюссель достигнет с ними соглашения в данном направлении», - отмечает радиостанция.

