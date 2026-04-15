В Баку из-за угрозы пожара закрыли мебельный цех - ФОТО - ВИДЕО

В Бинагадинском районе Баку приостановлена деятельность мебельного цеха.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС в мебельном цехе, расположенном по адресу: город Баку, Бинагадинский район, поселок М.Э. Расулзаде, Бинагадинское шоссе, 21, был выявлен ряд недостатков в сфере пожарной безопасности.

В связи с грубыми нарушениями требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности данного объекта. Копия постановления вручена представителю предприятия.