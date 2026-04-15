Погода на четверг: В Баку ожидаются кратковременные дожди 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 16 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако днём в отдельных местах возможны кратковременные дожди. Утром юго-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8-10° тепла, днём 15-18° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днём 50-60%.

В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако днём в отдельных местах возможны кратковременные осадки, гроза, град, а в горных районах - снег. Местами временами возможен туман.

Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днём 16–21° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днём от 1° мороза до 3° тепла.