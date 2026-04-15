Пашинян заявил, что проблему правосудия в Армении можно решить через новую Конституцию

В Армении судебная система не имеет органической связи с главным источником власти — народом, и этот вопрос может быть решен через принятие новой Конституции.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на VIII встрече платформы гражданского общества ЕС—Армения.

Он отметил, что разные группы по-разному воспринимают справедливость: юристы, политики, представители бизнеса и граждане вкладывают в это понятие различный смысл. При этом в судебных процессах, как правило, есть две стороны — одна проигрывает, другая выигрывает. По словам премьера, ключевая задача — добиться того, чтобы обе стороны воспринимали итог как справедливый.

«Изучая этот вопрос, я пришел к выводу, что основная проблема заключается в органичности институтов и процессов», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях в стране сложно сформировать ощущение справедливости, поскольку судебная система в значительной степени оторвана от общества. Кроме того, по его словам, система правосудия во многом управляется изолированными институтами, которые не обладают достаточным уровнем подотчетности и ответственности перед гражданами.

Источник: «Sputnik-Армения»