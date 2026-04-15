Пресечен ввоз в Азербайджан контрабандных ювелирных изделий из Турции

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза ювелирных изделий, лекарственных препаратов и сигарет из Турции в Азербайджан.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

При досмотре багажа и ручной клади двух граждан Азербайджана, прибывших рейсом Трабзон-Баку, были обнаружены незадекларированные товары, включая 334 грамма золотых ювелирных изделий, 2264 таблетки, 84 капсулы, 47 флаконов и 14 инъекций (8 наименований лекарств), а также 1200 пачек сигарет без обязательной маркировки.

Отмечается, что товары были сокрыты в чемоданах, ручной клади и детской коляске.

По факту проводится расследование.