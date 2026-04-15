Старая мебель и строительный мусор в контейнерах теперь могут обойтись в 300 манатов? - ВИДЕО

Выбрасывать строительный мусор и старую мебель в мусорные контейнеры или оставлять их рядом - запрещено. За нарушение данного правила предусмотрен штраф в размере 300 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber, подобные предупреждения были зафиксированы на территории города Хырдалан. В последние дни на некоторых мусорных баках появились соответствующие плакаты. Местные жители отмечают, что заметили эти объявления недавно и стараются выбрасывать в данные контейнеры только бытовые отходы.

Кто же установил эти предупреждающие знаки?

По данному вопросу главный инженер Службы благоустройства и коммунального хозяйства Исполнительной власти Абшеронского района Ильхам Гасымов сообщил, что указанные здания и мусорные контейнеры принадлежат частной компании. Соответственно, правила были установлены ими же.

По словам помощника коменданта зданий Эльхана Гумбатова, в случае выявления нарушений информация незамедлительно передается в правоохранительные органы. Также было отмечено, что вывозом подобного мусора занимаются не сами жильцы, а сотрудники компании, которые обеспечивают очистку территории.

