В Турции задержали греческих туристов за провокационный флаг в Айя-Софии

В мечети Айя-София произошел инцидент с участием иностранных туристов, вызвавший вмешательство правоохранительных органов.

Группа из пяти туристов, прибывших из Греции, посетила Айя-Софию днем 9 апреля. После прохождения досмотра они вошли в здание через контролируемый вход. Спустя некоторое время двое туристов поднялись в открытую для посетителей галерею, где один из них достал из кармана византийский флаг с изображением двуглавого орла и сфотографировался. Убедившись, что фотография сделана, он передал флаг своему спутнику, который также сфотографировался.

На флаге, как сообщается, была надпись провокационного содержания: «Стань православным или умри».

Сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на происходящее и задержали участников инцидента. Позже полиция установила их личности — 35-летний Мазис Михаил и 42-летняя Константина Мази. Задержанные были доставлены в Дворец правосудия Стамбула, где суд принял решение об их аресте по обвинению в «оскорблении части населения». Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Источник: NTV