Мадьяр заявил, что Орбан снимет вето на кредит для Украины при возобновлении работы «Дружбы»

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр рассчитывает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд после возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Он пояснил, что Киев обещал восстановить работу магистрали к концу апреля, а Орбан будет находиться на своем посту до начала мая.

Выступая в программе радиостанции Kossuth, Мадьяр напомнил, что в декабре 2025 года Венгрия, Словакия и Чехия приняли решение не участвовать в предоставлении странами ЕС кредита Украине на €90 млрд, но и препятствовать этому не стали. Позже Орбан заблокировал окончательные процедуры внутри сообщества по выделению этих денег в ответ на прекращение Украиной транзита российской нефти в Венгрию. «Я думаю, что, когда "Дружба" заработает, Виктор Орбан отменит свое техническое вето», - сказал Мадьяр.

Ранее он отмечал, что не видит необходимости в пересмотре решения, принятого по поводу кредита ЕС для Украины в декабре 2025 года. Это означает, что новое правительство Венгрии, как и его предшественники, не будет участвовать в этой инициативе, но и не станет мешать другим странам финансировать Киев.

Лидер «Тисы», победившей на парламентских выборах 12 апреля, будет избран на пост премьер-министра на первом заседании парламента нового созыва в начале мая. Точную дату назначит президент Венгрии Тамаш Шуйок. По закону Орбан может оставаться на своем посту в течение 30 дней с момента выборов, то есть до 12 мая.

