Эрдоган заявил о недопустимости саботажа мирного процесса между Ираном и США

Турция не теряет надежды на положительный исход переговоров между Ираном и США, несмотря на все трудности, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на заседании парламентской фракции партии Справедливости и развития (AK Parti) в Великом национальном собрании, турецкий президент отметил рост напряженности в Ормузском проливе.

«Переговоры не ведутся с сжатыми кулаками. Нельзя допустить, чтобы снова заговорило оружие вместо дипломатии. Нельзя позволить саботировать процесс Израилю, который не заинтересован в прекращении огня», - сказал Эрдоган. «Если сосредоточиться на мире, многие проблемы можно решить. Мы всегда готовы быть голосом мира и лидером мирных инициатив под лозунгом «мир в стране, мир в регионе, мир во всем мире». Никто не сможет заставить замолчать смелые сердца», - добавил он.

Источник: Hürriyet