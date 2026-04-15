Три суверенных фонда приняли участие в создании инвестиционной платформы Китай - ASEAN Galaxy Orientis - ФОТО

First News Media15:23 - Сегодня
Китайская инвестиционная корпорация, Индонезийское управление инвестициями и Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) совместно учредили инвестиционную платформу Китай- ASEAN Galaxy Orientis (CAIP или Программа). Данная платформа является суверенной платформой частного капитала, направленной на реализацию долгосрочных инвестиционных возможностей между Китаем и регионом ASEAN.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках программы на первоначальном этапе были привлечены средства в размере около 520 млн долларов США, а общий целевой объем определен в размере 1 млрд долларов США.

Платформа функционирует на основе механизма совместного управления трех суверенных фондов в целях поощрения потоков капитала и укрепления промышленного сотрудничества между Китаем и регионом ASEAN. На фоне углубления торгово-экономических связей Китай- ASEAN и реформирования цепочек поставок в Юго-Восточной Азии программа нацелена на оценку высококачественных инвестиционных возможностей в таких сферах, как промышленность, здравоохранение, потребление, бизнес-услуги и технологии.

Выступающая в качестве главного партнера программы компания CGS International Securities Pte. Ltd. – дочерняя структура по международным операциям компании China Galaxy Securities – поддерживает деятельность платформы своим богатым опытом работы регионе, операционной инфраструктурой и существующими сетями в Юго-Восточной Азии.

В рамках программы средства будут направлены в фонды авторитетных управляющих частным капиталом, действующих в направлении Китай– ASEAN, а также в инвестиционные проекты, реализуемые в избранных странах ASEAN. Эти инвестиции охватывают такие направления, как расширение деятельности китайских компаний на рынках ASEAN или использование компаниями ASEAN китайских технологий, цепочек поставок и человеческого капитала.

Председатель Совета директоров и главный исполнительный директор Китайской инвестиционной корпорации Чжан Цинсун (Zhang Qingsong) заявил: «Инвестиционная корпорация Китая совместно с нашими партнерами – Индонезийским управлением инвестициями и ГНФАР – реализует инвестиционную программу Китай- ASEAN Galaxy Orientis, основываясь на нашей твердой вере в перспективы экономического развития региона ASEAN и на широком потенциале сотрудничества Китай-ASEAN. Мы считаем, что, инвестируя в высококачественные компании, ориентированные на рынок ASEAN, платформа не только получит устойчивые финансовые доходы, но и внесет вклад в поощрение экономического развития в регионе. Эта инициатива является частью последовательных усилий Инвестиционной корпорации Китая по оценке глобальных инвестиционных возможностей совместно с партнерами, используя преимущества Китайского суверенного фонда благосостояния».

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора Индонезийского управления инвестициями Эдди Порванто отметил: «Данная Программа является важным стратегическим шагом на пути создания специальной инвестиционной платформы по экономическому коридору Китай–Юго-Восточная Азия. Это первая инвестиция Индонезийского управлениями инвестициями в структуру фонда частного капитала, инвестирующего в другие инвестиционные фонды в рамках этой программы, и она отражает нашу роль как стратегического партнера в реализации высококачественных инвестиционных возможностей. Посредством платформы Индонезийское управление инвестициями, сотрудничая с ведущими глобальными институциональными инвесторами, нацелено на направление долгосрочного капитала, а также глобального опыта и сетей в сферы, поддерживающие устойчивое развитие и создание экономической ценности в Индонезии».

Исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов сказал: «ГНФАР выражает удовлетворение партнерством с Инвестиционной корпорацией Китая и Индонезийским управлением инвестициями в рамках инвестиционной программы Китай– ASEAN. Данная платформа является важным этапом нашей стратегии по расширению сотрудничества между суверенными фондами и обеспечения доступа к новым возможностям в самых динамичных экономических направлениях мира. За счет опыта партнеров и возможностей долгосрочного капитала мы сможем более эффективно использовать возможности, создаваемые стремительно развивающимися торговыми связями и интеграцией цепочек поставок между Китаем и Юго-Восточной Азией. В то же время это сотрудничество внесет вклад в дальнейшую диверсификацию инвестиционного портфеля ГНФАР».

Председатель Совета директоров компании CGS International У Пэн (Vu Penq) подчеркнул: «CGS International мобилизует свой широкий опыт в регионе Юго-Восточной Азии и сформированную партнерскую сеть для реализации данной программы. Это позволит более эффективно использовать секторы с высоким потенциалом роста в регионе и удовлетворить растущий интерес инвесторов. Благодарим Китайскую инвестиционную корпорацию, Индонезийское управление инвестициями и ГНФАР за оказанное нам доверие. Мы готовы оказывать поддержку нашим партнерам, принимая во внимание особенности региона и существующие возможности».

Церемония подписания документов по созданию фонда состоялась 13 апреля в Пекине. На церемонии стороны представляли соответственно исполнительный вице-президент и заместитель главного инвестиционного директора Китайской инвестиционной корпорации Чжан Шаоцин (Zhang Shaoqing), главный инвестиционный директор Индонезийского управления инвестициями Кристофер Ганис, директор инвестиционного департамента ГНФАР Фархад Зейналов, а также член исполнительного комитета, бизнес-директор компании China Galaxy Securities и председатель Совета директоров компании CGS International У Пэн.

Об Инвестиционной корпорации Китая

Инвестиционная корпорация Китая, учрежденная в 2007 году с головным офисом в Пекине, была создана в целях диверсификации валютных резервов Китая и является одним из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. К концу 2024 года объем общих активов Инвестиционной корпорации Китая составил 1,57 трлн долларов США.

Инвестиционная корпорация Китая осуществляет деятельность с профессиональным подходом, основанном на международных рыночных принципах, и при этом привержена принципам осторожного, ответственного и профессионального инвестирования. Внешняя инвестиционная деятельность фонда охватывает инвестиции в акции и облигации, хедж-фонды и мультиактивные стратегии, инвестиции в частный капитал и частные кредиты, прямые инвестиции и инвестиции через фонды в таких сферах, как недвижимость, инфраструктура, природные ресурсы и сельское хозяйство, а также управление двусторонними и многосторонними фондами.

Об Индонезийском управлении инвестициями

Индонезийском управлением инвестициями является суверенным фондом благосостояния, действующим в целях поддержки устойчивого развития страны и формирования богатства для будущих поколений.

Это управление осуществляет инвестиционную деятельность в сферах, укрепляющих конкурентные преимущества страны и обеспечивающих оптимальную доходность с учетом рисков, одновременно сотрудничая с ведущими местными и международными инвестиционными институтами.

Для подробной информации: www.ina.go.id 

О ГНФАР

ГНФАР, учрежденный в 1999 году, является суверенным фондом благосостояния, обеспечивающим накопление и эффективное управление нефтегазовыми доходами страны. Основная цель фонда заключается в защите и приумножении полученных доходов для будущих поколений путем их долгосрочного и устойчивого управления. ГНФАР, объем совокупных активов которого в настоящее время превышает 70 млрд долларов США, реализует широко диверсифицированную в глобальном масштабе инвестиционную стратегию, охватывающую различные сферы, такие как долговые обязательства и инструменты денежного рынка, акции, золото, недвижимость и инфраструктура.

О China Galaxy Securities и CGS International

Будучи одним из ведущих инвестиционных банков в Китае, China Galaxy Securities (CGS обслуживает более 20 млн клиентов по всему миру, а объем активов под его управлением превышает 6 трлн юаней (Renminbi – денежная единица Китая). Компания обладает одной из самой широкой сетью филиалов в Китае и представлена широкой географией деятельности в Азиатском регионе.

CGS International Securities Pte. Ltd. (CGS International) является дочерней структурой CGS, осуществляющей его международную деятельность и ответственной за развитие глобального бизнеса компании. Основываясь на сильной институциональной базе CGS и глубоких знаниях глобального рынка, а также рынка региона ASEAN, CGS International предоставляет широкий спектр услуг, включая торговлю ценными бумагами, управление активами, инвестиционный банкинг, аналитические исследовательские услуги, инструменты с фиксированной доходностью, валютные и товарные операции, структурированные финансовые продукты и брокерские услуги. Компания действует в более чем 10 странах и регионах.

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
